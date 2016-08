Tribunal de Justiça nega hc e mantém Silval Barbosa preso no Centro de Custódia de Cuiabá

MATO GROSSO MAIS

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou, mais uma vez, o pedido de habeas corpus ao ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

A defesa do peemedebista apontou o excesso de prazo da prisão preventiva.

Silval está preso em Cuiabá desde 17 setembro de 2015 no Centro de Custódia de Cuiabá acusado de envolvimento em um suposto esquema envolvendo incentivos fiscais, decorrente da Operação Sodoma, realizada pela Delegacia Fazendária do Estado.

Silval é acusado de chefiar uma quadrilha que cobrava propina de empresários beneficiados com incentivos fiscais e também de empresários que tinham contratos com o Estado e para que não fossem encerrados eram “obrigados” a pagar propina para o grupo do peemedebista.

O ex-gestor teve mandados de prisão cumpridos na primeira fase da Sodoma (setembro de 2015), na Operação Seven (1º de fevereiro deste ano) e por último, na terceira fase da Sodoma, deflagrada no dia 22 de março deste ano.

Além de Silval, o ex-secretário Marcel de Cursi também está preso no Centro de Custódia, já Pedro Nadaf está no SOE.

Eles estão presos desde o dia 15 de setembro.