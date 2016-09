Emanuel Pinheiro implantará Rede Cidadã em 100% das escolas municipais

DA REDAÇÃO

Com o slogan “Boas ideias para Cuiabá avançar” e com a construção do plano de governo voltado à participação popular, o candidato à prefeito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), visitou, nesta terça-feira (30) o programa Rede Cidadã, que desenvolve há 10 anos, atividades esportivas, culturais e educacionais voltadas à crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social no contexto familiar e escolar.

O objetivo da visita, segundo Pinheiro foi de conhecer a estrutura para que seja dada a abrangência municipal ao programa. “

Este é um projeto magnífico. Além de promover uma política preventiva, junto ao público juvenil, propicia interação social e cultural e ainda fortalece os laços familiares. Por isso, estou construindo meu Plano de Governo ouvindo as pessoas. Estou maravilhado com o Rede Cidadã, e se eleito prefeito, vamos abranger esta ação em 100% das escolas municipais”, adiantou Emanuel.

O Tenente Coronel Nivaldo José de Arruda, coordenador do programa, parabenizou Emanuel pela iniciativa.

“Ensinamos diversas atividades, culturais e englobamos a reeducação, inserindo as escolas, os pais, e os envolvidos no projeto. Diminuímos o tempo ocioso dos jovens nas ruas e evitamos que eles se tornem alvos de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e a marginalidade. Conte conosco para fazermos essa pareceria e melhorar a vida de nossas crianças”, disse Arruda em apoio a Emanuel.