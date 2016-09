Gilmar Fabris volta a participar da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa

DA REDAÇÃO

Depois de 20 anos o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD)volta a participar da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, desta vez para o biênio de 2017/18. Fabris havia sido presidente entre 1995/96, durante seu segundo mandato de deputado.

Gilmar Fabris foi eleito vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para o próximo biênio (2017/19), na votação realizada nesta quinta-feira (01.09), durante sessão realizada para a escolha da nova Mesa Diretora.

Líder do maior partido na Assembleia, com seis parlamentares, Fabris foi escolhido pelos colegas da sigla para ser o representante do PSD na nova Mesa Diretora.

“Fiquei muito feliz com a escolha, principalmente depois de muitas legislaturas fora da administração desta Casa. Sinto-me honrado, especialmente porque fui um dos precursores da construção do Palácio Dante de Oliveira, atual sede do Parlamento”, disse.

Em seu discurso, o parlamentar falou de sua satisfação em assumir a nova função. “Metade desta Casa fui eu que fiz. Contra tudo e contra todos, eu e então governador Dante de Oliveira começamos este prédio.

Naquela época, Dante me apoiou totalmente e sinto-me realizado e orgulhoso em ver como este prédio ficou uma bela Casa, que agora poderei ajudar a conduzir”, salientou.

A iniciativa de Gilmar Fabris de 20 anos atrás foi elogiada pelo presidente da Assembleia, Guilherme Maluf. “Quero enaltecer a visão do deputado Gilmar Fabris em pensar e iniciar a obra desta sede. O Parlamento de Mato Grosso um dos mais modernos do país”.

Há 20 anos, a Assembleia Legislativa funcionava em um antigo prédio na rua Barão de Melgaço, centro de Cuiabá, e naquela época já não comportava as necessidades das atividades parlamentares.

A sede no Centro Político Administrativo foi inaugurada em 2005 e no ano seguinte recebeu o nome de Palácio Dante de Oliveira em homenagem ao ex-governador falecido em 2006.

A chapa é composta por Eduardo Botelho na Presidência e Guilherme Maluf na 1ª Secretária. O segundo vice-presidente será deputado Maxi Russi.

Ainda integram a mesa os deputados Ondanir Bortolini (Nininho) na 2ª Secretaria, Baiano Filho na 3ª Secretaria e Silvano Amaral na 4ª Secretaria. A posse da nova Mesa será no dia 1º de fevereiro de 2017.