Julier Sebastião e Jusci participam da Caminhada das Mulheres

O ex-juiz Julier Sebastião (PDT) e a pedagoga Jusci Ribeiro (PT), candidatos a prefeito e vice-prefeito pela coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão”, participaram da Caminhada das Mulheres, realizada na região central da Capital. Eles aproveitaram o evento para reafirmar compromissos com a priorização das mulheres, segurança pública para o centro histórico e a economia local.

A Caminhada foi realizada no fim da tarde dessa quarta-feira (31) e percorreu a região central, inclusive as praças Alencastro e Ipiranga. Apoiadores, candidatos a vereador da coligação e representantes de diversos segmentos da sociedade também participaram do ato.

“Estamos aqui para reafirmar nossos compromissos, principalmente com a inclusão de todos aqueles que ficaram à margem do poder público por anos e anos”, afirmou Julier, ao lembrar das propostas para criação da Secretaria de Política para Mulheres e a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.

A falta de segurança no centro foi um dos problemas citados pelo vendedor João Marcelo dos Santos. Ele afirma que, após às 19h, o risco de roubo aumenta na região. Por isso, Julier ressaltou que o município pode contribuir com o Estado na redução da criminalidade, principalmente com a iluminação de diversos locais e a garantia de serviços à população para que esses pontos não sejam dominados pela violência.

Outra proposta apresentada por Julier a comerciantes locais foi a criação do Banco do Trabalhador Cuiabano, o que vai oportunizar a criação de mais emprego e renda. Também propõe criar a Agência Cuiabá de Desenvolvimento com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e promover a livre iniciativa no Município. São objetivos da Agência oferecer assistência jurídica, visando desburocratizar a abertura de novas empresas e tornar mais célere o processo de formalização dos negócios privados; e oferecer linhas de crédito com reduzidas taxas de juros, para incentivar a produção de empreendedores individuais em regiões de baixa empregabilidade e combater a inadimplência.

“Estamos aqui para reafirmar os compromissos da nossa coligação e mostrar que nossas propostas não ficarão só no papel”, completa Jusci.