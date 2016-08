Justiça condena blogueiro à prisão por ofensas contra deputada de Mato Grosso

DA REDAÇÃO

A juíza do juizado especial criminal de Várzea Grande, Amini Hadad Campos, condenou na tarde desta quarta-feira (31.08) o blogueiro Robson Otto Aguiar que usou de seu blog para fazer ofensas pessoais e xingamentos à deputada estadual Janaina Riva (PMDB), bem como para fazer apologia ao estupro, conforme matéria de repercussão nacional publicada pelo site R7, a um mês e 10 dias de prisão em regime aberto, bem como pagar R$ 35.200 por danos morais à parlamentar.

Na decisão a juíza cita que Robson agiu com culpabilidade e que sequer demonstrou ao longo do processo qualquer tipo de arrependimento ou vontade de fazer qualquer pedido de desculpas. Janaina decidiu doar todo valor da indenização será doado para a Canção Nova do Cristo Rei.