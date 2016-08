Renato Santtana afirma ser “O prefeito da Nova Geração”

DA REDAÇÃO

O mais Jovem candidato a prefeito de Cuiabá (38 anos), o historiador Renato Santtana da REDE, adotou o slogan “O Prefeito da Nova Geração”.

Com estilo jovial, Renato se apresenta em seu cotidiano de forma casual. Voltado para as novas tecnologias, está sempre atento ás inovações do universo tecnológico.

“Precisamos estar em Rede e conectados com o cidadão cuiabano”, afirma Renato.

Para ele, o gestor público deve ser transparente e inovador, possibilitando que o cidadão acompanhe em tempo real todas as informações dos órgãos públicos.

Renato afirma que os demais candidatos a prefeito ainda não estão conectados ao século XXI e talvez por isto, ainda não conseguem entender o seu discurso.

“A REDE é um partido contemporâneo, pós-moderno, os conceitos de direita e de esquerda estão ultrapassados, abolimos qualquer tipo de rótulo ou paradigmas,” informa o candidato.

Com apenas 14 segundos no horário eleitoral, a técnica adotada é direcionar o eleitor para sua página na rede social e assim poder acompanhar suas propostas.

A REDE vem com apenas três candidatos á vereadores, todos abordando a mesma linha e conceito tecnológico.

Fellipe Corrêa pretende transmitir ao vivo todo o trabalho da Câmara de Vereadores e suas reuniões de gabinete. Para ele, seu mandato será como um “Big Legislativo”, onde o cidadão poderá acompanhá-lo em tempo real.

Luciano da Rede adotou o estilo de “Mandato Compartilhado”, neste modelo, as pessoas exercem o poder de decisão sobre seus projetos se tornando um Covereador.

Gisele Barbosa pretende “conectar ás mulheres na política”, as trazendo para o centro do debate.

“São poucas mulheres que se envolvem com a política e eu pretendo ampliar esta participação. Nesta eleição, não conseguimos ampliar nosso quadro, pois o número de mulheres ainda é reduzido no partido”, afirma Gisele, a única candidata mulher da REDE.

Renato sabe que tudo que é novo causa impacto na vida das pessoas, porém está esperançoso de que os cuiabanos irão entender o discurso da REDE nestas eleições.

Para ele, para discutir os problemas de Cuiabá é preciso entender de inovação, pois envolverá a conexão com todas as demais esferas.

“As temáticas saúde, educação, segurança entre outros, precisam ser analisadas em conjunto. Estes problemas estão interligados e para que haja eficiência e solução dos mesmos é preciso haver conexão entre elas,” disse Renato Santtana.