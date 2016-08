Wilson planeja ações para fomentar desenvolvimento socioeconômico

DA REDAÇÃO

Candidato da Coligação “Dante de Oliveira” a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), assumiu o compromisso de trabalhar para a duplicação da Avenida Doutor Meirelles, a principal do bairro Tijucal, e resgatar o Carnaval de rua da região.

Durante reunião de apoio ao candidato a vereador Washington Mansur (PV), na noite de quarta-feira (31), Wilson destacou a importância do fomento ao desenvolvimento socioeconômico do Tijucal.

“Somente no bairro, na Cohab Tijucal, são aproximadamente 24 mil pessoas. As outras comunidades no entorno, como o Residencial Lagoa Azul, formam um conjunto de mais de 50 mil pessoas. São trabalhadores que precisam ter sua economia impulsionada, para que todos possam crescer junto. Vamos trabalhar para a duplicação da Avenida Doutor Meirelles e vamos trazer de volta o Carnaval do Tijucal”, disse o candidato, destacando a importância do incentivo à tradição e à cultura da terra.

Wilson falou sobre a disputa eleitoral, assinalando que se trata de um desafio, em razão da decisão do prefeito Mauro Mendes (PSB) de não disputar a reeleição.

“Estou pedindo à população cuiabana um crédito para poder voltar ao comando do Município, para que eu possa terminar ações que não concluí, e para que façamos uma gestão ainda melhor para todos, dando continuidade também às obras de qualidade do prefeito Mauro Mendes”, afirmou.

Candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Wilson, o vereador Leonardo Oliveira (PSB) destacou o apoio do grupo político do prefeito Mauro Mendes. Destacou as propostas contidas no Plano de Governo, que visam a maximizar o planejamento para a Capital, proporcionando avanços na qualidade dos serviços públicos.

Coordenador político da campanha da coligação, o deputado federal Fábio Garcia (PSB) disse que “o destino colocou Wilson Santos para assumir a responsabilidade de estar na disputa pelo grupo, para dar continuidade ao trabalho de Mauro Mendes”.

Educação



Durante o encontro no Tijucal, Wilson recebeu manifestações de apoio ao projeto político-eleitoral, como o da professora aposentada Altamira Santos do Nascimento. Ela citou realizações do candidato no período em que ele foi prefeito de Cuiabá (2005/2010), com destaque para a área da Educação.

“Sou muito grata ao Wilson Santos. Minha irmã conseguiu se formar, depois de fazer o CuiabáVest. Estou há 28 anos nessa área, e o Wilson sempre ajudou os menos favorecidos. Votem no Wilson Santos, para voltarmos à época da boa da Educação”, declarou Altamira.