Dalton e Joselito participam de bate papo ao vivo pela internet

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Sinop pelo Partido Progressista (PP), Dalton Martini, foi o primeiro da disputa majoritária a utilizar a tecnologia de transmissão ao vivo pela rede social Facebook para interagir com internautas, falar sobre sua história de vida e as propostas de governo. O vice Joselito Backes (PDT) também participou.

Dalton respondeu às perguntas feitas pelo público como a concessão dos serviços de água e esgoto à iniciativa privada.

O candidato lembrou que votou a favor do projeto que regulamenta o saneamento básico e autoriza a concessão dos serviços, antes administrados pelo município, mas que é preciso rever a transferência da gestão.

“Votei a favor desse projeto porque era para melhorar o atendimento e diminuir o preço e o que aconteceu foi o contrário. O atendimento piorou e aumentou o preço”, explicou, lembrando que foi graças a ação dele e de outros três vereadores que o preço do metro cúbico da água não teve reajuste e que os aumentos abusivos nas contas de água se devem a problemas nos hidrômetros (aparelhos que medem consumo). “Vamos cancelar o que foi feito, pegar de volta para o município administrar (a gestão do SAAES)”, assegurou.

Outro ponto debatido por Dalton foi o aeroporto municipal. Ele destacou que “o aeroporto liga tudo e é a porta de entrada dos empresários para o município”. “Infelizmente fica só na enganação”, lamentou, garantindo que será necessário adequar as instalações do terminal para recebimento de aeronaves e passageiros.

Questionamentos sobre a saúde também foram respondidos por Dalton e Joselito. Quanto ao desrespeito aos pacientes que chegam de madrugada nos postos para conseguir uma senha, o candidato disse que uma das formas de combate será o agendamento digital.

“Essa situação das pessoas chegarem uma, duas, três horas da manhã e ficarem na fila para conseguir uma senha. É um desrespeito. Temos que informatizar, usar a tecnologia a favor da população”, pontuou Joselito referindo-se à implantação do sistema de agendamento de consultas. Também acrescentou que a prevenção será uma forma de melhorar o atendimento da rede pública de saúde.

Dalton Martini esclareceu que somente construir postos de saúde não é o suficiente para resolver os problema. “Foi esquecido de colocar médicos, enfermeiros, remédios dentro desses postos para a tender as pessoas, ter um acompanhamento médico”, destacou Dalton, fazendo referência à “cegueira política” para a manipulação de informações quanto a real situação dos postos de saúde em Sinop.

Infraestrutura, como a busca de recursos para construção de asfalto em locais onde não há pavimentação, como o setor industrial, por exemplo; apoio recebido do ministro da Agricultura, Blairo Maggi; incentivo a instalação de empresas de pequeno, médio e grande porte, também foram discutidos pelos candidatos.

Ao final, Dalton e Joselito agradeceram aos internautas que participaram do bate papo e pediram a confiança do eleitor. “Acreditem em nossas propostas, confiem em mim e Joselito. Vamos fazer diferente, vamos ter responsabilidade com o dinheiro público. Aplicar cada centavo em obras para a sociedade”, finalizou.