Homem rouba carro de primo de ministro do Supremo Tribunal Federal e acaba morto pela PM em Cuiabá

MATO GROSSO MAIS

Um homem foi morto numa troca de tiros por uma equipe do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) no final da tarde desta sexta-feira (2), na região do bairro Consil, em Cuiabá.

Segundo informações da PM, o homem teria roubado uma Ecosport, que seria de propriedade do juiz Yale Sabo Mendes (primo do ministro do STF, Gilmar Mendes), próximo da sede do Governo do Estado.

Durante a perseguição policial, na República do Líbano, Avenida que é saída para Chapada dos Guimarães, houve a troca de tiros e o suspeito, que ainda não foi identificado, morreu.

Antes, o ladrão teria batido o veículo.

O Samu chegou ao local, mas constatou o óbito.

O trânsito no entorno da região da rodoviária é muito lento.