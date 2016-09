DA REDAÇÃO

O Procon Cuiabá interditou, na tarde desta quinta-feira (01), a agência central do Bradesco por 36 horas. A ordem de serviço é decorrente da reincidência do estabelecimento ao não cumprimento da Lei 4069/01, que dispõe sobre o atendimento de clientes em unidades bancárias em Cuiabá. Conforme constatou o órgão de defesa do consumidor em ações anteriores, o banco não tem cumprido a obrigatoriedade de atender os consumidores no prazo máximo de 15 minutos.