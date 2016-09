Rosana vai garantir recursos para a construção de mais casas populares

DA REDAÇÃO

A realização de novos convênios com o Governo Federal para a construção de mais casas populares em Sinop será uma das ações de Rosana Martinelli à frente da Prefeitura do município.

Rosana Martinelli, que é vice-prefeita de Sinop e disputa o comando da administração da cidade, já assumiu o Executivo Municipal em cinco oportunidades e foi algumas vezes à Brasília na busca por recursos federais, tendo bom trânsito político junto aos senadores, deputados federais e ministérios, sobre onde conseguir os recursos.

“Em três anos e meio participando da gestão de Juarez Costa (PMDB), conheci mais de Sinop do que em toda a minha vida. Pude acompanhar e participar de projetos importantes, que ajudaram a cidade a crescer como cresceu. Aprendi muito e me preparei, e agora estou pronta para o desafio de ser prefeita, dando continuidade a esse trabalho e fazer as coisas que precisam ser feitas”, afirmou a candidata nesta terça-feira (30), durante a reunião das amigas da Rosana.

Também facilita na busca por recursos federais, o fato do partido do presidente da República, Michel Temer, o PMDB, estar na coligação “Amor por Sinop”, encabeçada por Rosana, e tendo o inclusive o peemedebista Gilson de Oliveira como candidato a vice.

De acordo com Rosana, será trabalhada também, a conclusão do residencial Nico Baracat, que tem 1.440 apartamentos em construção na primeira etapa. Já a segunda etapa contará com dois mil apartamentos.

Na busca por novos convênios para a construção de casas populares, a região do Boa Esperança e do Parque das Araras serão as primeiras contempladas na gestão de Rosana, caso seja eleita prefeita na eleição que acontece no dia 2 de outubro.