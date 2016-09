Vadlir Barranco pode tomar posse nesta sexta-feira como novo deputado da ALMT

DA REDAÇÃO

Valdir Mendes Barranco (PT), ex-prefeito de Nova Bandeirantes, deve ser empossado na Assembleia Legislativa (AL) nas próximas horas desta sexta-feira (2).

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, comunicou com urgência ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e à AL o deferimento do registro de candidatura de Barranco. Ele ocupará a cadeira de Pery Taborelli (PSC).

“Estamos apenas aguardando o encaminhamento da notificação do TSE. Assim, o TRE estará ciente e deverá cumprir o despacho imediatamente”, afirma Elvia Klauk, advogado de defesa. As informações são do Gazeta Digital