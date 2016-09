Wilson anuncia “Vale Lazer” e incentivo às ações desportivas em Cuiabá

DA REDAÇÃO

A instituição do “Vale Lazer”, o apoio a políticas públicas com nova dinâmica de fomento ao setor, além do respaldo para projetos e ações das ligas e departamentos esportivos são os compromissos assumidos pelo candidato da Coligação “Dante de Oliveira” a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), durante reunião realizada na noite de quinta-feira (1º) com representantes de mais de 30 federações esportivas da Capital.

Wilson lembrou que o Vale Lazer já funciona em outros estados, como Pernambuco, onde foi instituído pelo governador Eduardo Campos (PSB), morto em um acidente aéreo, no ano passado.

A ideia consiste em ofertar um cupom, na hora da emissão da nota fiscal, que dá direito a sorteio de prêmios e ao Vale Lazer, devendo ser trocado por ingressos para assistir a jogos e ações culturais.

A sistemática deve impulsionar a arrecadação do ICMS no Estado, maior fonte do caixa público estadual, gerando por ano cerca de R$ 9 bilhões para Mato Grosso. Parte desse bolo de recursos é destinada para os municípios.

Em Pernambuco, a arrecadação, após a adoção desse instrumento, aumentou em cerca de 8%. Nos cálculos preliminares apontados por Wilson, Mato Grosso contaria com cerca de R$ 750 milhões a mais no caixa, se considerada a vigência do Vale Lazer, ampliando a margem de verba pública para incentivo aos setores esportivos e cultural.

“Vou aumentar os recursos, dar autonomia para o setor porque é preciso entender que as federações precisam de mais apoio. E, juntos, teremos condições de fortalecer as ações esportivas em geral”, disse Wilson.

O candidato admitiu, ainda, que poderá reavaliar o atual formato da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Francisco Fernandes Júnior, o “Chiquinho”, representante das federações no Conselho Estadual do Desporto, disse confiar nas propostas de Wilson Santos para promover incentivo ao setor.

O secretário de Fazenda do Estado, Seneri Paludo, e o secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo de Cuiabá, Alberto Machado, o Beto Dois a Um, participaram da reunião, em apoio às propostas de avanços para a área desportiva do Município.