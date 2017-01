MATO GROSSO MAIS

Atualizada às 17h – O Corpo de Bombeiros encontrou no fim da tarde deste sábado (3) o corpo do homem que morreu após pular da ponte Sérgio Motta na última quinta-feira (1) caindo no rio Cuiabá ficando desacordado e morrendo afogado.

O salto do homem foi filmado por um colega que estava junto com ele e mais duas outras pessoas.

O vídeo circula nas redes sociais.

Assim que pula, o homem cai de mau jeito no rio e parece ter ficado desacordado.

Em poucos segundos, ele some na água.

O homem que faz o vídeo começa a falar que ele está se afogando, mas não é possível ver se alguém do grupo vai atrás ou pede socorro para fazer o resgate.