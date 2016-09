DA REDAÇÃO

Após mais de 30 anos, a Loja Gabriela Calçados da Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, encerra suas atividades neste domingo (4).

A informação foi confirmada por funcionários, que, apesar de terem sido avisados sobre o fechamento, não divulgaram a motivação.

“Domingo é o último dia. Os funcionários serão remanejados para outras lojas do grupo, mas ninguém foi informado sobre o motivo”, disse um dos trabalhadores, que preferiu não se identificar. Com informações do Midianews