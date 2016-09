Governo deve fazer nova licitação para Complexo Salgadeira após rescisão de contrato

DA REDAÇÃO

O Complexo da Salgadeira não tem mais data para ser entregue à população. O contrato firmado entre o Governo do Estado e a empresa executora do projeto foi rescindido e uma nova licitação terá que ser realizada. Contudo, não há previsão para a retomada da execução do projeto.

O contrato com a empresa venceu no mês de julho e a construtora não sinalizou interesse em continuar à frente dos trabalhos.

“Deveriam ser apresentadas as certidões negativas ou dar entrada em uma liminar para renovação do contrato, que venceu também em julho, mas nada disso foi feito”, explica o secretário adjunto de Turismo, Luis Carlos Oliveira Nigro. Com A Gazeta