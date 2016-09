Polícia Civil esclarece assassinato relatado como suicídio em Mato Grosso

DA REDAÇÃO

Um homicídio inicialmente relatado como caso de suicídio foi esclarecido pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (02.09), nas investigações da Delegacia de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste).

A suspeita, D. M. S., de 22 anos, foi presa em flagrante, apontada como autora do disparo de arma de fogo fatal contra a vítima.

A Polícia Civil foi acionada do suposto suicídio de Gerson Lemos Maia Junior, ocorrido no bar “Kabanas”, na cidade.

Testemunhas que estavam no local prestaram depoimento e confirmaram que se tratava de um caso de suicídio.

De acordo com as oitivas, a vítima passou a noite ingerindo bebidas alcoólicas com amigos e por diversas vezes mostrou a arma que portava, uma pistola calibre 380.

Por volta das 4 horas da manhã, a vítima efetuou um disparo acertando o telhado do estabelecimento.

Na versão das testemunhas, às 06h50, Gersão começou a girar a arma com o dedo e neste momento aconteceu um segundo disparo que atingiu a vítima na cabeça.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu ao ferimento e morreu no hospital.

Com base nas informações, a equipe de investigação apresentou ao médico legista imagens da forma que a morte teria ocorrido, sendo apontado como improvável o modo como as testemunhas narraram.

Diante da constatação, a inicial situação de suicídio passou a ser tratada como caso de homicídio qualificado por motivo fútil.

Policiais detiveram a suspeita, uma das pessoas que estavam ingerindo bebida alcoólica com a vítima no bar.

Através de técnicas de entrevista, a suspeita contou a verdadeira versão dos fatos e confessou que foi ela quem efetuou o disparo contra a vítima. Segundo a jovem, o disparo foi acidental e influenciado pela própria vítima.

O delegado regional de Pontes e Lacerda, Vitor Chab Domingues, elogiou o trabalho de toda equipe, que conseguiu esclarecer o crime.

“Trabalhos como esse trazem e a sensação de segurança a toda sociedade a confiança quanto a questão da Segurança Pública do nosso Estado”, destacou o delegado.