PT divulga “Funk dos Golpistas” após perda de mandato de Dilma Rousseff no Senado; assista

DA REDAÇÃO

Em protesto contra a saída definitiva de Dilma Rousseff do comando do Palácio do Planalto, petistas lançaram o “Funk dos Golpistas”.

A paródia usa trechos de discursos de aliados de Dilma, como os senadores Gleisi Hoffmann (PT-RS), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Roberto Requião (PMDB-PR) e Lindbergh Farias (PT-RJ), além da deputada Érica Kokay (PT-DF).

Divulgado na página do Facebook do “PT na Câmara”, a música foi feita, segundo os petistas, “em homenagem a Michel Temer”. Do Congresso em Foco.