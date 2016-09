Dalton: “o alinhamento que quero ter é com a sociedade, com honradez”

DA REDAÇÃO

Candidato a prefeito de Sinop pelo Partido Progressista (PP), Dalton Martini abriu, nesta sexta-feira (02), a rodada de entrevistas realizada pela TV Brasil Oeste-Sinop, afiliada à TV Brasil, com os candidatos que disputam a eleição majoritária neste ano.

Durante uma hora e trinta minutos o progressista respondeu perguntas dos jornalistas e de moradores de diferentes bairros.

Ele criticou a chamada ‘maquiagem’ veiculada em propagandas do atual grupo que comanda o Executivo; falou sobre cegueira política e enfatizou a construção de um projeto político que esteja em consonância com os interesses da população.

“O alinhamento que quero ter é com a sociedade, com honradez. Um alinhamento com pessoas de bem do município e também do Brasil como um todo”, afirmou o progressista. “O alinhamento da gestão que está aí, da minha adversária, os cabeças estão todos na cadeia”, disse Dalton em uma referência ao ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Daltou lembrou que as mentiras e a série de escândalos políticos ocorridos no Brasil e em Mato Grosso fizeram a política perder credibilidade.

“Por isso que o político está desacreditado, pois mente para a sociedade, a engana. Vai mentindo e os bons pagam pelos mentirosos que são poderosos porque têm a máquina na mão, tem tudo para fazer, têm tudo para enganar e a sociedade, a partir do dia 2 de outubro, paga as consequências”, enfatizou no programa Tribuna Livre.

“Eu vejo a campanha da minha adversária como a campanha da maquiagem. Colocou gente trabalhando pelos quatro cantos da cidade e sabemos que não tem condição de terminar as obras que estão aí. E isso pós eleição vai ficar tudo parado, trazendo transtorno para a sociedade. O Dalton não faz política com mentira, enganando a sociedade”, reiterou.

Ao longo de seis blocos Dalton discorreu sobre tópicos como saúde, programas para fortalecer a economia sinopense, valorização do profissional da educação, meio ambiente, esportes, entre outros. A polêmica envolvendo o lixão irregular e o risco de fechamento do aeroporto municipal também nortearam a discussão.

Dalton é pioneiro em Sinop e há quase 40 anos vive no município. Pela primeira vez concorre ao cargo de prefeito em uma eleição. Em sua coligação “Frente Alternativa” – que reúne dez siglas partidárias – tem como vice o pioneiro Joselito Backes (PDT).

“Confiem, acreditem. Ainda existe possibilidade e há como fazer política olhando para as pessoas, conversando com as pessoas com honradez, gastando cada centavo do dinheiro que vocês aplicam em imposto em benefício para a sociedade”, finalizou.