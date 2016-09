Julier Sebastião defende justiça tributária para contribuintes de Cuiabá

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Cuiabá e ex-juiz federal, Julier Sebastião da Silva, afirma que não aumentará impostos, mas fará sim justiça tributária. Essa é a uma forma de não prejudicar os mais pobres e garantir o aumento de receita do município.

“Não queremos aumentar o bolo, mas sim dividir melhor o que já temos”, afirma Julier, ao ressaltar que isso pode ser feito com fiscalização de abusos e a renúncia fiscal que não gera emprego e renda.

A coligação tem compromisso ainda de promover a desburocratização e descentralização dos processos de licenciamento para construção e abertura de micro pequenas empresas, com foco na simplificação e consolidação da legislação; modernizar o sistema da Nota Fiscal Eletrônica, garantindo que o cidadão tenha benefícios como abatimento no IPTU; adotar, o princípio da progressividade nos tributos municipais, promovendo justiça tributária; aprimorar o sistema de arrecadação de receitas.

Para aumentar a arrecadação, Julier tem compromisso ainda de criar o Banco do Trabalhador Cuiabano com a finalidade de promover crédito para o trabalhador de pequenos e microempreendimentos no município e criar a Agência Cuiabá de Desenvolvimento.