Mulher diz que corpo encontrado carbonizado em VG é do marido dela

G1/MT

Uma mulher se apresentou na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), em Cuiabá, e afirmou ser a mulher de uma pessoa encontrada carbonizada dentro de um carro, no último dia 27, entre os municípios de Nossa Senhora do Livramento, a 42 km de Cuiabá, e Várzea Grande, região metropolitana da capital.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi à delegacia na terça-feira (30) afirmando que o marido estava sumido desde o dia 26.

A suposta vítima teria informado à família que iria subir a Serra de São Vicente e, desde então, não entrou em contato com a mulher ou o filho.

O modelo do carro que o homem estava viajando é o mesmo encontrado queimado.

A vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e já teria sido preso pelo mesmo crime, de acordo com a polícia.

Através do número de identificação do motor do carro carbonizado, os policiais descobriram que o automóvel pertencia à irmã do homem desaparecido, com base em informações prestadas pela mulher.

O corpo foi achado depois de uma denúncia recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com a PM, a vítima e o carro estavam em um matagal às margens de uma estrada que dá acesso à Comunidade de Bocaiuval, nos fundos de uma fazenda em Nossa Senhora do Livramento.

O corpo estava tão carbonizado que não foi possível apurar se a vítima seria do sexo masculino ou feminino.

A identificação do corpo só deve ser possível através do exame de DNA.

A polícia informou que aguarda por algum familiar sanguíneo da suposta vítima para prosseguir a perícia.