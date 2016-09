DA REDAÇÃO

Em Sinop, a disputa está polarizada entre a atual vice-prefeita do município, Rosana Martinelli (PR), e o empresário Roberto Donner (PSD) que, de acordo com as pesquisas, é o único candidato que ameaça uma provável vitória da republicana. Aliás, a candidata já deve ter percebido isso, pois há alguns dias tem investido pesado para tentar denegrir a imagem do adversário.