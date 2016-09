Vizinho é suspeito de matar e queimar corpo de empresário em Mato Grosso

DA REDAÇÃO

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pode ter esclarecido a morte do micro-empresário Fernando Barbosa dos Reis, de 55 anos, encontrado carbonizado na região da Ponte de Ferro, em Cuiabá, em 5 de agosto deste ano.

As investigações apontam para crime passional, motivado por ciúmes de um homem que seria vizinho da vítima. O suspeito e a família, segundo reportagem do Gazeta Digital, já teriam mudado do bairro.

O acusado suspeitava da vítima dar em cima da esposa dele.

Segundo as investigações de equipe da delegada Juliana Chiquito Palhares, o acusado, vizinho de Fernando por 4 anos, é suspeito do crime.

Esse homem é casado com uma jovem, que estaria grávida e seria o pivô do crime.

O casal teria vindo do Maranhão, e desapareceu depois da morte de Fernando.

O micro-empresário sumiu em 4 de agosto pela manhã, quando caminhava pela área verde do bairro Parque Cuiabá.

Posteriormente, ele foi visto entrando em um veículo, o que foi registrado por câmeras de segurança. O suspeito teria pegado o carro emprestado para cometer o crime.

O corpo de Fernando foi localizado no dia seguinte, em uma região de mata na Ponte de Ferro, amarrado pés e mãos, envolto em cobertor ou lona, carbonizado. Com Gazeta Digital