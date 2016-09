Duas crianças morrem atropeladas por caminhão de campanha eleitoral

G1

Duas crianças morreram atropeladas por um caminhão de som usado para campanha eleitoral nesta terça-feira (6), no bairro CDHU, em Paranapanema (SP).

Segundo a Polícia Militar, as vítimas são dois meninos, de 10 e 11 anos.

Ainda de acordo com a PM, o caminhão foi contratado para fazer a campanha eleitoral do prefeito e candidato à reeleição Antonio Nakayoshi (PV), mas não há informações se o veículo realizava campanha no momento do acidente.

Segundo o delegado Roberto Theodoro de Oliveira, o acidente aconteceu por volta das 11h30.

“O motorista trafegava pela avenida Pedro de Moraes Rosa quando, ao virar à direita na Rua José Antunes Paes Sobrinho, atropelou as crianças que estavam em bicicletas. Devido ao impacto, os meninos não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. A perícia técnica foi acionada e foi até o local”, afirma o delegado.

De acordo com o delegado, os corpos dos meninos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Avaré (SP).

O caminhoneiro de 58 anos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Leonardo Van Melis com ferimentos leves.

Ainda segundo o delegado, o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

“Ele vai responder ao inquérito em liberdade. Seria eventualmente indiciado por morte dolosa, quando há a intenção, se estivesse embriagado ou tivesse atropelado as crianças propositalmente, o que não é o caso. Sobre o fato de ser um caminhão de som para a campanha de um candidato, isto não é relevante para a investigação. Ele tinha todos os documentos pessoais e do caminhão em dia”, explica o delegado.