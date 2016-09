DA REDAÇÃO

Os candidatos à prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB), estão fazendo uma eleição à parte dos outros concorrentes.

Mesmo o candidato do PSOL, procurador Mauro (PSOL), estando na liderança das pesquisas já divulgadas, Emanuel e Wilson polarizam a o debate com alfinetadas durante o programa eleitoral e no dia a dia da campanha.

Os outros candidatos parecem estar só fazendo número nessa disputa.