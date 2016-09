Juíza que mandou soltar Nadaf diz que ex-secretário ‘rompeu’ laços com suposta quadrilha de Silval

DA REDAÇÃO

A juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, afirmou que o ex-secretário da Casa Civil da gestão Silval Barbosa (PMDB), Pedro Nadaf, não representa mais perigo à condução da ação penal derivada da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma. A informação consta no documento que concedeu liberdade ao ex-gestor.

Para a magistrada, Nadaf “rompeu” a relação que tinha com a organização criminosa que se formou dentro do Governo do Estado, na gestão do peemedebista.

Selma chegou a essa conclusão após Nadaf confessar que fazia parte do grupo criminoso, durante reinterrogatório realizado no último dia 15 de agosto.

Nadaf foi solto no final da tarde de segunda-feira (5), após quase um ano preso em decorrência da operação.