Julier Sebastião propõe sistema integrado de mobilidade em Cuiabá

O candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá e ex-juiz federal, Julier Sebastião da Silva, vai exigir a renovação de toda a frota de ônibus do transporte público, inclusive com ar-condicionado e internet.

Além de promover a menor tarifa entre as capitais brasileiras dentro de um sistema integrado de mobilidade urbana, ele também garantirá um domingo por mês com passagem gratuita para toda a população.

As propostas integram o Plano de Governo da coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão”. A ideia é integrar o sistema de transporte público com a conclusão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), além da regulamentação do transporte de van e novas vagas de táxi e mototáxi.

“A cidade precisa oferecer condições de mobilidade para as pessoas. Isso é fundamental para o desenvolvimento e inclusão de todos os segmentos da sociedade dentre as prioridades do município”, afirma Julier.

Julier também propõe a retomada do controle do sistema de transporte público, atualmente sob gerenciamento das empresas que ficam com altas margens de lucro.

A frota deve ser renovada com idade máxima de até 5 anos e também serão aumentadas as linhas para bairros mais distantes e populosos, assim como a adoção do bilhete único diário, que permitirá que as pessoas usem uma única passagem quantas vezes quiserem dentro de um mesmo período.

“Vamos modernizar as paradas de ônibus, disponibilizando as informações sobre horários, as linhas e garantir maior conforto para o usuário. Vamos desenvolver aplicativos para smartphones e outros para que o cidadão e a cidadã possam fiscalizar diretamente o cumprimento dos horários e itinerários, constituindo uma central de fiscalização”, completa Julier.