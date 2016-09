Lucimar Campos lidera com folga campanha em Várzea Grande com 62%

A GAZETA

A candidata da coligação ‘Pra Avançar e Melhorar’, Lucimar Sacre de Campos (DEM) está isolada na liderança da primeira pesquisa divulgada pelo Instituto Gazeta Dados.

Se a eleição fosse hoje, a atual gestora do município ganharia com 62% das intenções de voto na pesquisa estimulada.

O seu adversário e coronel aposentado, Pery Taborelli (PSC) aparece com 14% das intenções, em segundo lugar.

Em terceiro está o candidato Alan da Top Gás (PV) com 2% e por último Milton Dantas (Psol) – o Miltão – que fechou com 1%.

Não souberam ou não responderam somaram 15% dos entrevistados de Várzea Grande e Brancos e nulos representam 6%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º a 4 de setembro, tem 95% de confiabilidade e a margem de erro é de 4 pontos percentuais – para mais ou para menos.

Desta forma, com a margem de erro da pesquisa estimulada a candidata à reeleição oscila entre 66% e 58%; Taborelli têm entre 18% e 10% das intenções; Alan da Top Gás possui entre 6% e 0% e Miltão teria entre 5% e 0%.

A pesquisa eleitoral foi protocolizada no Tribunal Regional Eleitoral sob o nº MT-07324/2016 e registrada no dia 30/08/2016.

Foram realizadas 600 entrevistas que são capazes de gerar dados representativos para o conjunto da população da Cidade Industrial.

A representatividade da amostra foi estipulada por quotas proporcionais às características socioeconômicas da população em quatro regiões da cidade de Várzea Grande, sexo, idade, escolaridade e renda familiar.

Para isso, foram utilizados dados de distribuição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD-IBGE) e dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) em 2016.

As regiões onde aconteceram as entrevistas e suas respectivas porcentagens de participação foram: Região do Cristo Rei (33%), Região do Glória (24%) Região Central (29%) e região do Água Vermelha (21%).

Espontânea

Na pesquisa espontânea – aquela na qual não são citados os nomes dos candidatos -Lucimar Sacre de Campos (DEM) também largou na frente com 48%, enquanto que no segundo lugar Taborelli (PSC) está com 8% dos votos.

Empatados no terceiro lugar aparecem os candidatos do PV, Alan da Top Gás e Milton Dantas (Psol) -Miltão – com 1%.

Não souberam ou não quiseram responder 36%. Dos que anulariam o voto ou votariam em branco estão 6% dos entrevistados.

Rejeição

O candidato mais rejeitado até agora em Várzea Grande é o Coronel Taborelli (PSC), com 28%.

Depois dele vem o candidato Miltão (Psol) com 14%; Alan da Top Gás está em terceiro neste quesito com 11%; Lucimar Campos (DEM) vem na quarta posição com 10%.

7% dos ouvidos optaram por nenhum, branco ou nulo e não souberam ou não quiseram responder representam 30% dos entrevistados.

Foram consultados 47% de homens e 53% de mulheres e a faixa etária de eleitores com 16 a 24 anos (representou 15%), 25 a 34 anos (representou 25%), 35 a 44 anos (representou 22%) e mais de 45 anos (representou 36%).

Os pesquisadores perguntaram a 15% de analfabetos e que apenas leem e escrevem, 41% têm o ensino fundamental, 39% têm o ensino médio e 6% têm o ensino superior.

Dos 600 ouvidos 16% ganham até um salário mínimo; 60% recebem de 1 a cinco salários mínimos; 17% recebem de cinco a dez salários mínimos e 7% recebe acima de dez salários mínimos.

Destes, 35% trabalham por conta própria; 27% trabalham em empresa privada; 18% trabalham em casa; 8% estão desempregados; 7% são aposentados ou pensionistas; 6% trabalham em órgãos públicos e 2% são estudantes.