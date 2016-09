Polícia Federal prende três homens com fios furtados de prédio da Conab

DA REDAÇÃO

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (5/9) dois homens por furtarem fios de cobre do Conselho Nacional de Abastecimento (Conab) em Rondonópolis (MT), distante 218 km da capital. Uma mulher também foi presa pela compra do material furtado.

Funcionários do conselho perceberam a presença dos infratores e chamaram a Polícia Federal. Os suspeitos foram pegos em flagrante no momento que furtavam os fios em um terreno anexo à sede do Conab.

Os homens informaram aos policiais que venderiam o material para uma mulher das proximidades.

A polícia seguiu até a casa da suspeita, confirmando que a venda e a compra eram comuns naquele local.

Os três foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis para interrogatório.

Ao final, a mulher foi indiciada pelo crime de receptação, sendo liberada em seguida mediante pagamento de fiança.

Os homens permaneceram presos, sendo indiciados pelo crime de furto. Os dois seguiram para o Presídio da Mata Grande, onde ficarão à disposição da Justiça.