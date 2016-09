Presidente do PSDB de MT acusa candidata a prefeita de Sinop de mentir

DA REDAÇÃO

O deputado federal Nilson Leitão (PSDB) acusou a candidata a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), de estar mentindo ao comparar os números da atual gestão, de qual ela faz parte, em relação à gestão passada, em que Leitão foi prefeito, e Rosana foi secretária.

Um dos números mais contestados por Leitão, é de que somente 20% de Sinop tinha asfalto até 2008, e hoje 80% do município está asfaltado.

“Os números apresentados do asfalto, por exemplo, é vergonhoso, dizer que a atual administração fez 80% do asfalto de Sinop, é quase uma piada, mentira”, afirmou ele, em vídeo divulgado pelo Whatsapp.

Outro dado contestado pelo parlamentar é de que Sinop tinha pouco mais de 900 casas populares em 2008. Ele cita, por exemplo, os bairros Habitar Brasil, Gente Feliz, Jequitibas, Parque das Araras, e outras obras feitas por ele e outros prefeitos do município.

Ele lembrou que Rosana Martinelli foi secretária dele, no período em que foi prefeito, e pediu para que a republicana não minta para o sinopense.

“Eleição não são apenas números, eleição acima de tudo é verdade. O que me preocupa não são os numeros, mas o comportamento. Eu peço aqui que a candidata do prefeito não vá por esse caminho , não faca isso com seu povo”, disse.

Segundo ele, a candidata republicana tem feito a ‘velha política’ para manter-se no poder, e que Dilma Roussef (PT), usou da mentira para dar continuidade ao mesmo grupo.

“Dilma, para se manter no poder, usou muito a mentira para dar continuidade ao mesmo grupo, não tem nada mais perverso do que a mentira. Não vamos fazer com Sinop o que fizeram com o Brasil, a verdade tem que ser soberana”, finalizou.