Mauro, Wilson e Emanuel aparecem empatados

A GAZETA

O candidato do Psol, Procurador Mauro, aparece na frente na primeira rodada de pesquisa de intenção de votos para os candidatos a prefeito de Cuiabá realizada pelo Gazeta Dados.

Com 23%, ele está tecnicamente empatado com Wilson Santos (PSDB), o segundo colocado, com 20%, uma vez que a margem de erro do levantamento é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

O instituto foi às ruas entre os dias 1º e 4 de setembro e entrevistou 800 pessoas. Logo atrás de Mauro e Wilson, aparece o candidato do PMDB, Emanuel Pinheiro. Com 17% das intenções de voto, ele também se encontra em situação de empate técnico.

O peemedebista é seguido por Julier Sebastião (PDT), com 7% da preferência do eleitorado, Serys Slhessarenko (PRB), lembrada por 4%, e Renato Santtana (Rede), que não pontuou.

Brancos e nulos somaram 12% e indecisos são 17%. Os dados são referentes a pesquisa estimulada.

Os pesquisadores do Gazeta Dados percorreram 108 bairros e localidades de Cuiabá para ouvir os eleitores, por meio da técnica de pesquisa survey, que consiste na aplicação de questionário estruturado a uma amostra de eleitores definida com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Justiça Eleitoral.

O levantamento foi registrado junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo número 07453/2016 e tem intervalo de confiança de 95%, ou seja, se fossem realizadas 100 pesquisas, em 95 delas os resultados seriam como os apresentados, dentro da margem de erro.

Espontânea

Na modalidade espontânea, aquela em que o eleitor não é apresentado a nenhum nome no momento de responder qual o seu candidato, Mauro e Wilson aparecem numericamente empatados, com 16% da preferência do eleitorado. Em terceiro, Pinheiro registra 11% das citações, ao passo que Julier chega a 4%.

Já Serys conseguiu ser lembrada por 2% dos eleitores e Santtana novamente não foi citado. Nesta modalidade, 8% dos entrevistados declararam voto em branco ou nulo e 43% não souberam ou não quiseram responder.

Rejeição

O Gazeta Dados também apurou o índice de rejeição dos candidatos a prefeito de Cuiabá.

Neste quesito, o mais lembrado foi Wilson Santos, com 40%, seguido por Serys, com 11%, Emanuel que foi rejeitado por 7% dos entrevistados e Renato Santtana, lembrado por 5% dos ouvidos.

Os menos rejeitados foram Mauro, com 4% e Julier que não seria votado de forma alguma por 3%. Não quiseram ou não souberam responder 21%.

Segundo turno

Além da intenção de votos para prefeito de Cuiabá em primeiro turno, o Gazeta Dados realizou uma série de simulações entre os candidatos sobre um possível segundo turno.

O único candidato a vencer todos os oponentes foi o representante do Psol, o Procurador Mauro.

Contra Wilson Santos (PSDB), por exemplo, ele teria 38% das intenções de voto, contra 23 do tucano, diferença semelhante a verificada se o oponente do candidato do Psol fosse Emanuel Pinheiro (PMDB), 36% a 22%.

Contra Serys Slhessarenko (PRB), Julier Sebastião (PDT) e Renato Santtana (Rede), Mauro ultrapassaria os 40 pontos percentuais, registrando 41% a 8%, 40% a 10% e 41% a 2%, respectivamente.

Já Wilson, além de ser derrotado por Mauro, ficaria atrás de Emanuel, ainda que em situação de empate técnico, com 25% ante 28% do peemedebista.

Ele venceria Serys, Julier e Santtana, mesma situação verificada se o peemedebista fosse ao segundo turno.