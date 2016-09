Rosana Martinelli buscará parcerias para zerar filas de creche em Sinop

DA REDAÇÃO

A candidata a prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PR) irá buscar parcerias com a iniciativa privada para ampliar o atendimento às crianças de 0 a 3 anos na educação.

Esta foi uma das propostas para o setor apresentadas em reunião com funcionários da loja Ricardo Eletro, no Centro da cidade, na manhã desta terça-feira (6).

A parceria com a iniciativa privada já recebeu sinalização positiva de algumas empresas visitadas por Rosana Martinelli, que inclusive se comprometeram a disponibilizar o espaço para que novas unidades de educação infantil sejam implantadas.

Para Rosana, o atendimento destes estudantes será prioridade, e também haverá a implantação do projeto “Cidade do Saber”, que contará com a oferta de atividades extracurriculares na rede municipal nas áreas de esporte e cultura.

Respondendo aos questionamentos dos pais que trabalham no comércio sinopense, Rosana esclareceu as propostas que visam zerar a fila de espera das crianças entre 0 e 3 anos.

“Já conseguimos atender 100% dos alunos da faixa etária de 4 a 5 anos, o que foi uma conquista já que muitos municípios ainda estão tentando atender o que é preconizado pela lei de educação básica. Agora estamos com o desafio de completar o atendimento às crianças de 0 a 3 anos”.

Rosana pontuou que Sinop é a cidade que mais cresce em Mato Grosso e os desafios aumentam na mesma proporção. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Sinop saltou de 38.845 em 1992 para 132.984 neste ano.

A candidata informou aos funcionários que até final do ano serão entregues mais 3 novas unidades de Escolas de Educação Infantil e estas irão ajudar a diminuir a demanda. Serão 900 crianças atendidas nos bairros Sebastião de Matos, Jardim Jacarandás e Jardim das Nações.

“Como mãe eu sei das dificuldades de educar os filhos e trabalhar. Nós temos investido em educação e continuaremos alcançando estes desafios da administração”.

Os planos Municipal e Nacional de Educação preveem que até 2024 as Prefeituras atendam pelo menos 60% das crianças de 0 a 3 anos.

A candidata do PR prevê superar esta meta antes deste prazo, já que atualmente 51% das crianças desta faixa etária já são atendidas.