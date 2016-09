Dalton Martini vai implantar novo modelo de creches em Sinop

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Sinop pelo Partido Progressista (PP), Dalton Martini, vai implantar um novo modelo de creche para acolher crianças a partir dos seis meses de idade.

O projeto “Coração de Mãe” prevê a criação de unidades com maior estrutura, localizadas em bairros adensados, para atendimento em tempo integral.

Os primeiros bairros a serem contemplados são Daury Riva, Sebastião de Matos e Jardim Paulista.

“Toda mãe tem o direito de trabalhar, de deixar seu filho na creche para que ele seja bem cuidado. A creche é um lugar de aprendizagem, mas tem que funcionar em tempo integral”, afirma Dalton.

Conforme o progressista, as creches “Coração de Mãe” vão ser implantadas em localidades que apresentem alta demanda pelo serviço e, assim, assistirão não apenas às crianças de um determinado bairro, mas da macrorregião onde será construída.

A proposta é atacar um problema conhecido de muitas mães sinopenses: a falta de vagas. Com dois filhos, um de 5 e outro de 3 meses, Ivonete Almeida não pode arrumar um emprego porque não tem onde deixar as crianças. “Eu preciso trabalhar, mas sem vaga na creche não tem como”, destaca a dona de casa.

A cozinheira Nádia Santos, mãe da pequena Iandra, de 2 anos, precisou contratar uma babá particular para cuidar da filha, já que não encontrou vaga na rede pública.

A unidade que deveria atender Nádia fica no bairro Jardim Jacarandás. A obra começou há mais de 5 anos com um custo superior a R$ 2 milhões, mas não saiu do papel. Situação idêntica à creche do bairro Sebastião de Matos.

Compromissos com a educação

Além das supercreches, constam no plano de governo de Dalton como metas na área de educação:

Escola em Tempo Integral: Implantação de duas unidades em pleno funcionamento já no primeiro ano;

Transporte Escolar – Diminuindo distâncias: Otimizar o transporte para evitar que alunos sejam deslocados de seu bairro para outras regiões distantes de forma desnecessária, organizando a destinação dos veículos por unidade escolar;

Merenda Escolar: Prioridade de abastecimento com os produtos provenientes da agricultura familiar local, com gestão transparente dos recursos destinados;

Retomada da climatização das escolas;

Informática na Escola: Implantação da tecnologia da informação em sala de aula, com o uso progressivo de tablets, notebook e lousa digital na prática pedagógica e a criação do Aplicativo Sinop10, para propiciar aos professores, alunos e pais, o acesso ao diário de classe, boletins, notas, trabalhos e frequência em sala de aula;

Construção da Biblioteca Pública Municipal;

Construção dos Pontos de Leitura nas praças;

Universalizar o acesso à escola na rede municipal de ensino com a construção de unidades próximas às comunidades escolares;

Fornecimento do “Kit Escolar” (uniforme, mochila material escolar).