Emanuel Pinheiro recebe propostas dos médicos para a saúde

Sensível à realidade penosa vivida pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da Capital, o candidato a prefeito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), se reuniu nesta terça-feira (06) com diretores do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso (Sindimed-MT).

O encontro serviu para discutir novas políticas para o setor, bem como as necessidades dos profissionais para a construção de um atendimento mais humano aos pacientes.

Foram apresentados 24 apontamentos para melhorias no setor, sendo nove destinados a atenção básica, dois para urgência e emergência, quatro para atenção secundária, dois para a terciária, seis a recursos humanos e um à segurança das unidades.

“Estamos preocupados com a melhoria na atenção básica. Se forem feitos os investimentos necessários e corretos para este setor, a demanda de urgência e emergência diminui”, sinalizou a presidente do Sindimed-MT, Eliana Siqueira.

Levantamento recente feito pelo Sindicato revela um aumento de 16% na taxa de mortalidade infantil e 23% na neonatal.

Além disso, houve uma redução do índice de cobertura da atenção básica na Capital para 35%, assim como no número de exames laboratoriais e de imagens, e a diminuição do quadro de servidores. Em janeiro de 2013, a cobertura de Equipes de Saúde da Família era de 39%.

“Este é um cenário que só gera tensão entre profissionais e pacientes, aumentando ainda mais as filas de espera. Nossa proposta é oferecer um atendimento digno, tratar os pacientes como clientes. Para isso, queremos chegar a 125 Programas Saúde da Família (PSF) em Cuiabá, construídos e equipados ao longo dos próximos quatro anos”, assegurou Emanuel.

Outra reivindicação apresentada pela categoria é a falta de condições de trabalho e de insumos. De acordo com Eliana, faltam desde agulhas a luvas em algumas unidades, assim como equipamentos para realização de exames e estrutura adequada dos prédios.

“Queremos que as unidades de saúde tenham sistema adequado de monitoramento, fazendo com que cada uma tenha a presença de um segurança para a manutenção da ordem no local e zelar pelo patrimônio público”, pontuou.

Ao final da reunião, Emanuel assumiu o compromisso de estudar, juntamente sua equipe técnica, cada um dos pontos apresentados pelo Sindimed-MT.

Uma nova reunião ampliada com outras categorias de trabalhadores da saúde será realizada na próxima semana, quando será selado um “pacto pela saúde de Cuiabá” entre candidato e profissionais.