DA REDAÇÃO

O Tribunal de Justiça negou o pedido liminar impetrado pelo Ministério Público (MPE), que visava à suspensão do pagamento de mais uma parcela da dívida que possui com o Bank of America. A decisão foi proferida ontem pelo desembargador José Zuquim Nogueira.

Para ele, o pedido formulado pelo MPE não era cabível, por considerar que não existem fatos concretos que comprovem que houve fraude na contratação da dívida.