“O povo quer mudança”, ressalta Roberto Dorner em Sinop

DA REDAÇÃO

No Dia da Independência, o candidato a prefeito de Sinop, Roberto Dorner (PSD), ressaltou as mudanças políticas aos quais o país tem passado, e disse acreditar na vitória do pleito deste ano.

Um dos motivos elencados por ele para a confiança na vitória, é justamente por conta do interesse de mudança no atual momento do país.

Roberto Dorner também ressaltou que o momento é de mudar, para que não ocorra em Sinop, a mesma crise que aconteceu no Brasil, devido ao continuísmo do PT.

“Esse grito por mudança ainda ecoa no nosso país, percebo nas ruas este sentimento, não aguentamos mais políticos profissionais, que prometem e fazem pouco, de gente maquiada e que maqueia os problemas, a mudança já começou no Brasil, e não podemos ficar de fora”, declarou ele.

O candidato lembrou que há 194 anos, o Brasil tornou-se livre, mas ainda clama para se livrar de injustiças, desigualdade, mentira e corrupção.

“Não dá mais para esperar tantas promessas, tanto descaso com nosso dinheiro e nossa gente, por isso, não podemos aceitar o continuísmo por mais quatro anos”, finalizou.