Policiais de Cuiabá se mobilizam para ajudar grávida com 60% do corpo queimado

DA REDAÇÃO

O sentimento de solidariedade moveu policiais civis de Cuiabá em uma ação social de arrecadação de valores em prol de Josiane Marcolino da Silva Rosa, 25, que queimou 60% do corpo ao salvar seus dois filhos de um incêndio que atingiu a quitinete que a família vivia no bairro Canjica.

A entrega do valor arrecadado (R$ 1.215) aconteceu na terça-feira (06) no bairro Planalto, na casa da mãe de Josiane, onde ela se recupera após semanas internada em unidade hospitalar.

Ela já passou por sete cirurgias para tratamento. Josiane está grávida de 05 meses de um menino, o bebê segue saudável.

Segundo os organizadores da ação solidária, que preferem não se identificar, a motivação foi em olhar a necessidade do próximo e enxergar a possibilidade de ajudar a diminuir seu sofrimento.

“Buscamos amenizar toda esta tragédia ocorrida, fazendo sempre valer o lema principal da Polícia Judiciária Civil que é: ‘salvar vidas e aplicar a lei’”.

O caso

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, mas existe a suspeita de origem acidental.

O fogo teria iniciado na madrugada de 28 de junho, quando Josiane dormia com os filhos em casa.

Ela afirmou ter acordado com o local já em chamas.

Desesperada, correu para salvar as crianças – um menino de 06 e uma menina de 1 ano e três meses de idade.

O garoto teve queimadura na orelha e, a filha, queimadura no braço.

Após perder todos os pertences pessoais no incêndio (inclusive a casa que viviam), Josiane ainda necessita de cuidados médicos (com atendimento domiciliar) e toda a família de doação de materiais diversos.

Sem condições de trabalhar, a perícia junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) esta agendada apenas para novembro. Interessados em colaborar com valores em espécie, fraldas, calçados, alimentos, etc, devem encaminhar as doações ao endereço Avenida Parecis, nº 484, bairro Planalto, em Cuiabá.