Presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf prorroga por mais 51 dias investigação de CPI

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Guilherme Maluf (PSDB), autorizou, por meio de Ato Nº 036/16, a prorrogação por mais 51 dias das investigações da CPI da Copa do Mundo.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 35, § 1º, V, do Regimento Interno, combinado com o disposto no § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 1.579, de 18 de março de 1952, prorroga pelo período de 51 (cinquenta e um) dias, a partir de 31 de agosto de 2016, o prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Obras da Copa do Mundo, constituída nos termos dos Atos nºs 001/2015 – D.O. 05.03.2015 e 024/2015 – D.O. 25.05.2015.