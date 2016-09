Corpo carbonizado dentro de Gol incendiado é de mulher

DA REDAÇÃO

Segundo informações da Polícia Militar, um carro Gol G4, de cor branca, de Peixoto de Azevedo, foi encontrado na linha do Cemitério no perímetro de Chácaras em Matupá incendiado e com um corpo possivelmente de uma mulher carbonizado no porta malas.

A Polícia Técnica e a Polícia Civil estiveram no local para colher as informações preliminares, foi necessário acionar o caminhão pipa da prefeitura para conter as chamas.

No corpo foi encontrado um relógio e um cordão de ouro e estava com roupas íntimas de mulher.

Segundo a polícia a mulher estaria amarrada com as mãos para trás com uma espécie de arame.

A polícia judiciária civil seguirá investigando este crime bárbaro que chocou a população de Matupá. Com Olhar na Cidade