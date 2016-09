Desfile cívico e militar reúne mais de 25 mil pessoas na Arena Pantanal

DA REDAÇÃO

Mais de 25 mil pessoas prestigiaram o desfile cívico e militar do feriado de 7 de setembro na Arena Pantanal, em Cuiabá, data em que se comemora a Independência do Brasil.

Esta foi a primeira vez que o evento foi realizado no palco da Copa do Mundo, e foi um sucesso de público, reunindo mais que o dobro de presentes da edição anterior, quando 10 mil pessoas prestigiaram o desfile, na Avenida do CPA.

O hino nacional foi cantado pelo professor Abel de Anjos e a cantora Vera Capilé ao som da viola de cocho. Em seguida, 18 escolas públicas, incluindo estaduais, municipais, creches e o Instituto Federal de Mato Grosso estiveram presentes no desfile, que contou ainda com a participação do Clube de Desbravadores, Clube de Futebol Americano Cuiabá Arsenal, Projeto Social Teoria Verde, União de Mocidades das Assembleias de Deus e Associação de Mulheres de Negócios.

Entre as instituições públicas, participaram: a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Exército, Polícia Judiciária Civil, Setor de Operações Especiais (Soe), Defesa Civil e Guarda Municipal de Várzea Grande.

Após o evento, a cantora Viviane Cantarela faz um show no palco interno. E em seguida, foi aberta a feira gastronômica no lado externo da Arena, que também contou com o show da cantora Karola Nunes. O local ainda reuniu estandes com equipamentos e apresentações das forças de segurança pública, entre outros órgãos.

O governador Pedro Taques afirmou que a escolha da Arena como palco para o desfile cívico e militar foi para dar mais conforto e comodidade ao cidadão.

“Estamos muito felizes com esta experiência de fazer o 7 de setembro, esta data que é tão importante para a nossa história, aqui na Arena Pantanal, usando este patrimônio que pertence ao povo de Mato Grosso. A ideia aqui é dar mais conforto e tranquilidade ao cidadão. Ano passado algumas pessoas desmaiaram devido ao calor, enquanto aqui as pessoas puderam assistir assentadas e protegidas a este evento cívico e militar que é tão importante”.

Taques ressaltou ainda a participação do público, que lotou os quatro anéis inferiores da Arena e ainda ocupou outras áreas do estádio. “Ano passado tivemos nas ruas de 6 a 10 mil pessoas, aqui são mais de 25 mil, o que mostra que o cidadão está ligado e antenado com este momento histórico que o Brasil vive”.

Rogers Jarbas, secretário de Estado de Segurança Pública, classificou o evento como sucesso, não somente pelo grande público presente, mas também pela segurança. “Foi um sucesso, porque são mais de 20 mil pessoas bem acomodadas. Aqui há uma estrutura melhor de segurança pública do que na avenida, porque nós temos um contingente muito grande, tanto de atividade preventiva, quanto repressiva”.

Jarbas ainda lembrou a importância das Forças de Segurança nestes 194 anos de independência. “Vivenciamos essa independência no nosso dia-a-dia. As Forças de Segurança Pública, juntamente com as Forças Armadas têm um papel muito importante na manutenção da segurança, não apenas territorial, mas também no cotidiano”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Eduardo Botelho, elogiou a escolha do local do desfile e afirmou que o 7 de setembro é um momento especial, que deve ser utilizado para refletir e comemorar.