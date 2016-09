Juiz de Rondonópolis renuncia cargo devido a acúmulo de trabalho na Justiça Comum

DA REDAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso informa que, em 5 de setembro de 2016, o magistrado Wladymir Perri encaminhou o ofício 002/2016 à Presidência do TRE-MT, no qual solicitou a revogação do ato que o nomeou como juiz eleitoral titular da 45ª Zona Eleitoral de Rondonópolis.

No ofício, o juiz Wladymir Perri justificou que a renúncia ao cargo de juiz eleitoral se deve ao acúmulo de serviços, visto que, na condição de magistrado da Justiça Estadual, passou novamente a jurisdicionar praticamente em todas as varas criminais da comarca, o que poderá comprometer o pleito eleitoral.

Diante da renúncia do juiz Wladymir Perri, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso publicou, no Diário Eletrônico do dia 6 de setembro, a portaria 398/2016, que indicou a magistrada Cláudia Beatriz Schmidt substituí-lo na 45ª Zona Eleitoral de Rondonópolis.