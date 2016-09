Juiz indefere candidatura e município de MT deve ter só um candidato a prefeito

MATO GROSSO MAIS

A coligação Vera, Harmonia e Progresso, por meio dos seus advogados Vinicius Castro Cintra e Wantuil Fernandes Jr., do candidato Benício Boeing do PSDB, entrou com pedido de impugnação da candidatura do candidato do PSB, Moacir Giacomelli.

Segundo consta o pedido feito pelos advogados, Giacomelli já teria uma condenação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em razão da condenação por órgão colegiado, o Juiz da 36ª Zona Eleitoral de Sorriso entendeu estar caracterizada situação prevista na Lei da Ficha Limpa e acolheu a pretensão da Coligação do candidato Benício Boeing (PSDB) negando o pedido de registro de candidatura de Moacir Giacomelli e do seu candidato a vice, Marcelo Alves da Costa (PSB).

Já consta no site do Tribunal Superior Eleitoral o indeferimento da candidatura de Giacomelli e da Costa.