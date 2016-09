Mais de 500 pessoas participam da Caminhada da Virada com Dorner

DA REDAÇÃO

Os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Sinop, Roberto Dorner (PSD) e Fernando Assunção (PSDB), percorreram todas as ruas do bairro Boa Esperança para levar as propostas de transformação para Sinop, ao lado de centenas de pessoas que apostam na virada.

Ansiosos por renovação, os moradores apontaram as necessidades de um dos bairros mais antigos da cidade e com muitos problemas estruturais.

“Nós estamos propondo uma grande virada para Sinop. A população não aguenta mais políticos que enganam e acham que vão continuar vivendo às custas da população. Nossa administração vai ser totalmente diferente, aberta ao diálogo. A cidade é feita de pessoas e temos que trabalhar para elas”, destacou Dorner.

Para a zeladora Salete Provenci, moradora do bairro há 20 anos, a água é o principal problema enfrentado atualmente.

“Eu pagava 20 reais na água aqui em casa, nunca faltava, era um bom valor. Na verdade era taxa mínima, porque usamos pouco e somos considerados de baixa renda. Agora eu já cheguei de receber conta no valor de quase 300 reais e, quando fui lá procurar saber o que aconteceu, não consegui ser atendida. Só porque o pessoal tem dinheiro e a gente não, acham que pobre é bobo, que não sabe que isso está errado. Agora pensa bem: ou eu pago essa água ou compro comida para casa”, desabafou.

Já o autônomo Francisco Spindola está preocupado com a segurança na região.

“Infelizmente, aqui ainda é um bairro muito perigoso, todo mundo sabe disso, temos uma base da polícia aqui perto, mas parece que nem funciona. Aqui nas ruas de trás a gente tem toque de recolher, porque se ficar na rua, já sabe que vai ter problema com essa molecada à toa. Nós precisamos que seu Roberto assuma a prefeitura, porque eu sei que ele é um homem de coragem para mudar essa situação”, destacou.

A preocupação da diarista Vera Barreto é com a falta de atendimento das creches. Ela tem duas filhas que, muitas vezes, tem que levar para o trabalho por não ter onde deixar as crianças.

“Às vezes eu vou em casas onde não gostam muito de crianças e eu fico bastante chateada, mas não tenho onde deixar, porque a creche só atende meio período e eu preciso trabalhar. Nós precisamos que mudem isso”, cobrou ela ao candidato Roberto Dorner.

Outra grande preocupação dos moradores é com a falta de espaços de esporte e lazer.

“Aqui em nosso bairro tinha a quadra de esporte que está abandonada. Nós precisamos deste espaço para que as nossas crianças não fiquem à mercê das más companhias, que são muitas aqui nesse bairro. Temos que ficar de olho porque senão os bandidinhos aqui já querem fazer a cabeça das nossas crianças. Aí já viu, a criminalidade só vai aumentando”, narrou seu Joaquim Passos, morador do bairro há mais de 25 anos, pai de 4 filhos.

Durante a caminhada, Dorner testemunhou muitas pessoas falarem sobre o descaso do Poder Público nos bairros.

“Essa aproximação com as pessoas é essencial. O prefeito tem que trabalhar para o povo, as pessoas aqui precisam ser ouvidas, não é só na hora de pedir o voto e pronto. Dá para perceber o quanto estão abandonadas e é isso que queremos mudar, a população precisa sentir que está sendo bem cuidada e assistida, é isso que faremos”, destacou Dorner.