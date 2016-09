Moradores reclamam de ponte quebrada e temem por ‘inquilino’ muito perigoso no local

MATO GROSSO MAIS

Moradores do bairro Santa Terezinha, em Várzea Grande, entraram em contato com Mato Grosso Mais, via whatsapp, para mostrar a situação caótica de uma ponte do bairro. Até jacaré existe no local.

A ponte, segundo os moradores, está com problemas há mais de dois anos.

No local, eles relatam, que acumula lixo, e com o período de chuva, que se aproxima, os moradores temem por inundações nas residências, pois a água está perdendo o curso.

A ponte fica localizada na rua atlântica, que dá acesso a estrada da guarita.