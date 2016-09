Prefeitura de Cuiabá comemora recorde de 26 dias sem acidentes com vítima fatal no trânsito

DA REDAÇÃO

A capital mato-grossense completou até a manhã desta quinta-feira (08), 26 dias sem mortes no trânsito.

Isso é o que aponta o Placar da Vida instalado em dois pontos de Cuiabá pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

Este número é um recorde em relação ao maior período registrado em fevereiro deste ano, com 25 dias sem ocorrências de vítimas fatais em acidentes nas vias da cidade.

A campanha Placar da Vida foi lançada em 1º de dezembro do ano passado pela Prefeitura de Cuiabá e parceiros, com a meta de reduzir em 20% o número de mortes no trânsito.