Wilson defende voto distrital para garantir avanços no trabalho dos vereadores

DA REDAÇÃO

O candidato da Coligação “Dante de Oliveira” a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB) defendeu a instituição do voto distrital para vereador, como instrumento que garanta evolução nos trabalhos das câmaras municipais.

“O atual sistema nos Legislativos não permite uma atuação direta dos parlamentares para com as pessoas que os elegeram porque é disperso. Por isso, defendo o voto distrital porque as pessoas podem, com ele, exigir do seu representante melhorias para o distrito que o elegeu”, afirmou o candidato, em reuniões de apoio com integrantes da coligação, na noite de quarta-feira (7).

O voto distrital faz parte da Reforma Política em tramitação no Congresso Nacional. Em 2015, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o projeto de lei que institui o voto distrital para vereadores em cidades com mais de 200 mil eleitores.

A proposta é avaliada na Câmara Federal. Esse sistema de voto distrital divide a cidade em partes (distritos). E prevê que a divisão do Município deve ser feita pelos tribunais regionais eleitorais.

No sistema vigente, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, no qual os votos recebidos por um candidato podem ajudar a eleger outros do mesmo partido ou coligação. Nesse quadro, o número dos votos válidos é o que define a quantidade de vagas a que a agremiação terá direito.

No texto validado pela CCJ, o partido ou coligação poderá registrar apenas um candidato a vereador por distrito, e cada parlamentar terá direito a um suplente.

Wilson Santos destacou ainda que a aprovação desse mecanismo deve reduzir os custos da campanha eleitoral, considerando o foco dos postulantes ser dirigido para um distrito, e não mais para a cidade como um todo.

“Quando for aprovado esse mecanismo, cada um dos 25 vereadores de Cuiabá, certamente, terá um compromisso direto com os eleitores de uma determinada região. Além dos resultados, que serão muito melhores para a população, ficará assegurado um campo de redução dos gastos de campanha porque a eleição ficará vinculada a um distrito apenas”, explicou.

“Sintonia”

Durante seu discurso, o candidato reforçou ainda a importância da sintonia entre a administração pública municipal e o Governo do Estado, que respalda seu nome na disputa eleitoral.

Recentemente, em reunião ampliada com Wilson Santos e secretários de Estado e do Município, o governador Pedro Taques reforçou o apoio ao candidato tucano, ao defender a “sintonia” entre Governo e Prefeitura.

“Não tenho dúvida de que uma sintonia é muito importante. Imagine a irresponsabilidade de um lado e a responsabilidade de outro. A falta de experiência de um lado e a experiência do outro. Por isso, essa minha sintonia com o Wilson é muito melhor para Cuiabá”, disse.

O governador afirmou, ainda, que a vitória de Wilson será importante também para que seja dada continuidade às ações do prefeito Mauro Mendes (PSB), bem como para garantia de avanços a partir da execução de políticas públicas inovadoras e que assegurem qualidade de vida para a população da Capital.