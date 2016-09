“Wilson e Emanuel continuam devendo explicações”, afirma Julier

DA REDAÇÃO

O candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá e ex-juiz, Julier Sebastião da Silva, afirma que os deputados Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB) continuam devendo explicações à população sobre o fato de quererem trair o povo mais uma vez para abandonar os mandatos na Assembleia Legislativa.

Julier diz que Wilson e Emanuel não conseguem dar respostas ao povo porque querem usar os mandatos como trampolim para disputar a Prefeitura de Cuiabá e não podem admitir que são políticos profissionais com medo de perder voto.

“Eles estão querendo trair o povo mais uma vez. Preferem me atacar com falsas acusações porque não conseguem dar explicações aos eleitores que acreditaram neles na eleição de deputado”, afirma Julier.

O candidato do PDT afirma ainda que, além do fato de abandonar o atual mandato, assim como fez com a Prefeitura em 2010, Wilson deve explicar o amor incontido que declarou em favor do ex-comendador João Arcanjo Ribeiro, conforme vídeo que circula nas redes sociais.

Em relação a Emanuel, Julier cobra também explicações do deputado sobre a aposentadoria que recebe da Assembleia Legislativa. “Ao invés de me atacar, ele tem que explicar por que se aposentou quando ainda tinha espinhas no rosto. Fugir de debate é coisa de homem público que não tem conteúdo e parece mais um boneco inflável de posto”.

Para fugir do debate, Wilson sugeriu que Julier responderia a processo decorrente da operação Ararath, o que representa mais uma mentira do ex-prefeito. “Como todos já sabem, a Justiça já comprovou que não tenho envolvimento com nada disso. Eles devem é esclarecer o povo e parar de fugir do debate”.