DA REDAÇÃO

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Zuquim Nogueira acatou um novo pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e suspendeu o pagamento da parcela da dívida do Governo do Estado com o Bank Of America.

O débito no valor de U$ 32.837.524,06, que corresponde há mais de R$ 100 milhões, estava previsto para ser pago nesta sexta-feira (9). A informação é do Ponto na Curva