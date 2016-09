Educação, Cultura e Esporte serão aliados na gestão de Rosana para a juventude

DA REDAÇÃO

A candidata a prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PR) apresentou a cerca de 60 jovens de Sinop, as políticas públicas para a educação, cultura e esporte, que segundo ela serão tratadas em conjunto na gestão 2017-2020.

O programa “Cidade do Saber” é uma das propostas do plano de governo com objetivo de oferecer atividades extracurriculares aos estudantes do ensino municipal e que ganhou total apoio dos jovens.

Rosana explicou na noite de terça-feira (6) que o Cidade do Saber conjugara as três áreas de interesse através da oferta de aulas de música, dança e modalidades esportivas.

Para a candidata, esse será um passo importante para atender as demandas das crianças e pré-adolescentes que estudam no ensino infantil e fundamental nas escolas municipais. “Cada vez mais vamos usar a educação de forma integrada ao esporte e cultura”.

O programa Cidade do Saber ganhou apoio da juventude. A estudante do Ensino Médio, Aline Kelly, 16, conta ter uma irmã três anos mais nova que ela e que não tem ocupação no contraturno escolar.

Aline defende que os adolescentes que estudam nas escolas municipais tenham atividades extracurriculares como forma de avançar na educação. “Eu acredito na Rosana e nas propostas dela para a juventude. Eu vejo pela minha irmã que temos muito a fazer pelos jovens porque a violência existe”.

Educador físico Maikel Osvaldo Clemente, 28, convocou os amigos a torcer pelo projeto de gestão de Rosana.

“Todo mundo tem seu time, mas agora todos nós somos do time da Rosana Martinelli”, disse. Para ele integrar as políticas públicas e um caminho sem volta e que trará resultados a sociedade.

Além disso, Rosana prevê a ampliação das oportunidades de práticas de esportes às crianças e adolescentes, através de escolinhas das modalidades esportivas como futebol, hóquei e futebol americano, por exemplo. O programa “Construindo Campeões”, que tem como objetivo, investir em atletas.

Como sugestão de moradores de bairros periféricos, a candidata abrira campos de futebol cedendo áreas públicas para uso da comunidade, abrindo espaço para a pratica esportiva aos jovens nos bairros.

A violência também é uma preocupação da juventude sinopense e para garantir a segurança nas escolas a Prefeitura instalara câmeras nas unidades municipais de forma a evitar e combater a criminalidade.