DA REDAÇÃO

O Diário Oficial da União de hoje (09) publica a nomeação da ex-deputada Teté Bezerra (PMDB) para o cargo de secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo. A nomeação foi feita pelo ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha.

Esposa do deputado federal Carlos Bezerra, que compõe a Executiva do PMDB nacional, Teté (Aparecida Maria Borges Bezerra) já foi secretária de Promoção Social do governo Bezerra (1987-1990), secretária de Estado de Turismo de 2011 a 2012, deputada estadual e deputada federal por três mandatos.

Antes da efetivação do presidente Michel Temer, Teté havia assumido, também no Ministério do Turismo, a diretoria do Departamento de Produtos e Destinos da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo.

Teté Bezerra disse estar otimista para a realização de um trabalho relevante, diante das alternativas que o setor de turismo proporciona. “Temos um imenso potencial turístico para divulgar e ter como resposta imediata a geração de emprego e renda”, disse Teté.

No novo cargo, Teté disse ainda que pretende contribuir com os estados e municípios, em parceria com os poderes públicos, privados e trabalhadores do setor.

A Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo é responsável pelo apoio à formalização e pela qualificação de profissionais e de prestadores de serviços turísticos. Atua no incentivo ao turismo responsável e, também, na promoção e apoio à comercialização dos destinos e produtos turísticos brasileiros, em âmbito nacional.